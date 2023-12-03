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Дания выдаст Африке $18,7 млн на проект по возобновляемым источникам энергии

Дания выдаст Африке $18,7 млн на проект по возобновляемым источникам энергии

Дания выделяет 128 млн крон - $18,7 млн - на финансирование глобального проекта "Ускоренное партнерство по возобновляемым источникам энергии в Африке" (Accelerated Partnership for Renewables in Africa, APRA).

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