Дания выдаст Африке $18,7 млн на проект по возобновляемым источникам энергии

Дания выделяет 128 млн крон - $18,7 млн - на финансирование глобального проекта "Ускоренное партнерство по возобновляемым источникам энергии в Африке" (Accelerated Partnership for Renewables in Africa, APRA).
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