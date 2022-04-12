Хоссейн Вафаей вышел в четвертый квалификационный раунд Чемпионата Мира 2022 по снукеру

Хоссейн Вафаей победил Симона Лихтенберга со счетом 6-0, Грэм Дотт обыграл Пана Цзюньсюй со счетом 6-1, Джейми Кларк нанес жестокое поражение Гэри Уилсону со счетом 6-0, Аллистер Картер одержал победу Гао Яном со счетом 6-4, достигнув финального квалификационного раунда Чемпионата Мира по снукеру 2022, сообщает World Snooker Хоссейн Вафаей (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Мира 2022 Результаты, турнирная таблица Чемпионата Мира 2022 Квалификация Чемпионата Мира 2022 Расписание трансляций Чемпионата Мира 2022 Хоссейн Вафаей заявил, что он «рожден, чтобы творить историю» после разгрома Симона Лихтенберга со счетом 6-0 в третьем раунде квалификации Чемпионата Мира по снукеру 2022, стремясь стать первым иранским игроком в Крусибле.