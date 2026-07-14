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The Eurasia Daily news agency

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The dismissed doctor called, which is why Pashinyan starts screaming and pushing

The dismissed doctor called, which is why Pashinyan starts screaming and pushing

Arpine Soghoyan, an obstetrician-gynecologist with more than 20 years of experience, was fired from a polyclinic in Armenia after she called him a "thief of the Motherland" during a meeting with Prime Minister Nikol Pashinyan.

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