The dismissed doctor called, which is why Pashinyan starts screaming and pushing

Arpine Soghoyan, an obstetrician-gynecologist with more than 20 years of experience, was fired from a polyclinic in Armenia after she called him a "thief of the Motherland" during a meeting with Prime Minister Nikol Pashinyan.
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