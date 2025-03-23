Когда замолкнут орудия: украинские военные преступники должны понести наказание

Кроме государственных органов, свое расследование ведут и волонтеры, представители международного общественного трибунала, которые собирают показания очевидцев, представили очередной доклад, посвященный преступлениям ВСУ по отношению к нашим военнослужащим: расстрелы на поле боя, пытки в тюрьмах, вымогательство ценностей у близких под угрозой причинения вреда тем, кто находится в плену.