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Когда замолкнут орудия: украинские военные преступники должны понести наказание

Когда замолкнут орудия: украинские военные преступники должны понести наказание

Кроме государственных органов, свое расследование ведут и волонтеры, представители международного общественного трибунала, которые собирают показания очевидцев, представили очередной доклад, посвященный преступлениям ВСУ по отношению к нашим военнослужащим: расстрелы на поле боя, пытки в тюрьмах, вымогательство ценностей у близких под угрозой причинения вреда тем, кто находится в плену.

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