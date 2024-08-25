«Газета.ру»: Депутат Матвейчев назвал арест Дурова заслуженным зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев назвал арест основателя Telegram Павла Дурова заслуженным.
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