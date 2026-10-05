IRS Employees Caught Snooping Through Tax Records Of Public Figures, Watchdog Finds Authored by AG News Staff via American Greatness, An internal investigation has uncovered widespread failures at the Internal Revenue Service after dozens of employees were flagged for suspiciously accessing confidential taxpayer records, including those belonging to government officials, business leaders and entertainers.
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