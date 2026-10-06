ТАСС: Путин в свой 74-й день рождения будет заниматься государственными делами

Президент России Владимир Путин встретит свой 74-й день рождения за государственными делами. Об этом сообщает ТАСС.
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