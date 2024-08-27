Коалиция во главе с США за сутки совершила 17 нарушений в небе над Сирией

Авиация коалиции во главе с США совершила 17 нарушений в небе Сирии, чем создала опасные ситуации. Об этом 27 августа на брифинге сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан I ранга Олег Игнасюк.