Найденные за 10 лет в Крыму предметы археологии представили на выставке в Симферополе

Итоги 10-летнего археологического изучения Центрального Крыма в зонах строительства транспортной, энергетической, промышленной инфраструктуры полуострова представлены на выставке «Таврида археологическая.
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