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125region.ru | Новости

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Трамп посоветовал украинцам выбрать нового лидера

Трамп посоветовал украинцам выбрать нового лидера

Президент США Дональд Трамп посоветовал украинцам выбрать нового лидера. Его слова цитирует ТАСС. Глава американского государства заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы … .

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