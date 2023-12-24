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The Spectator: внутри ХАМАС начался раскол из-за дележки будущей власти над Газой

The Spectator: внутри ХАМАС начался раскол из-за дележки будущей власти над Газой

В открытом противостоянии Израиля и ХАМАС рано ставить точку и даже подводить итоги. При полном доминировании ЦАХАЛ не может добиться успеха, в то время как его противник делает успех только на неудачах атакующей армии.

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