Минэк доработал проект о рыночной стоимости долей ООО для уходящих совладельцев

Министерство экономического развития доработало проект изменений в Гражданский кодекс и закон об обществах с ограниченной ответственностью (ООО), предполагающие законодательное закрепление возможности покидающих ООО участников получать за свою долю в обществе плату по рыночной оценке, пишет «Коммерсантъ».
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