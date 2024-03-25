Минэк доработал проект о рыночной стоимости долей ООО для уходящих совладельцев

Министерство экономического развития доработало проект изменений в Гражданский кодекс и закон об обществах с ограниченной ответственностью (ООО), предполагающие законодательное закрепление возможности покидающих ООО участников получать за свою долю в обществе плату по рыночной оценке, пишет «Коммерсантъ».