Троллейбусный маршрут в Пензе направят до улицы Кижеватова и Арбековской заставы

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко высказался о предстоящей транспортной реформе. В своем Telegram-канале глава региона сообщил, что один из троллейбусных маршрутов будет направлен до улицы Кижеватова и Арбековской заставы, а также будет установлен новый маршрут до микрорайона Шуист.