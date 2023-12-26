Троллейбусный маршрут в Пензе направят до улицы Кижеватова и Арбековской заставы

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко высказался о предстоящей транспортной реформе. В своем Telegram-канале глава региона сообщил, что один из троллейбусных маршрутов будет направлен до улицы Кижеватова и Арбековской заставы, а также будет установлен новый маршрут до микрорайона Шуист.
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