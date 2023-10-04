Президент РФ Владимир Путин сделал еще один шаг к развитию многополярного мира. Российский лидер 4 октября в Сочи поддержал создание международного молодежного движения, которое будет работать над безопасностью финансовых сервисов, пояснили URA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии