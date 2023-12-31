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Fox News: ИИ предрёк исчезновение шампанского из-за изменений климата

Fox News: ИИ предрёк исчезновение шампанского из-за изменений климата

Шампанское — новогодний напиток из французской провинции Шампань — довольно скоро может исчезнуть, сообщает Fox News со ссылкой на данные компании ClimateAI.

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