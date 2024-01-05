Как православным верующим правильно провести Рождественский сочельник Владислав ВислВ преддверии Рождества, которое вскоре празднуется в России, наступает сочельник — особый день подготовки к этому светлому празднику.
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