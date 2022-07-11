Не состоявшиеся (пока) российские санкции против Запада и варианты «ответов» ему Пока Президент расточает незаслуженные похвалы правительству Мишустина, которое-де, грамотно вело себя в условиях западных санкций, а по факту почти ничего не сделало для мобилизации экономики и откровенно саботировало соответствующие указы Президента, РИА Катюша рассмотрело некоторые из мер, которые могли бы стать реально болезненным ударом («асиммитричным ответом») Западу, и до которых то ли не додумались, то ли испугались их вводить правительственные чиновники.