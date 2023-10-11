Собянин: всем пострадавшим в столкновении поездов метро в Москве окажут помощь

На станции московского метрополитена «Печатники» на низких скоростях столкнулись два поезда. Мэр столицы Сергей Собянин пообещал в своем Telegram-канале, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка.
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