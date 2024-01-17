Это конец? Белый дом указал на катастрофическое положение ВСУ

Украина из-за отсутствия американской помощи приближается к истощению запасов ряда вооружений. Об этом на брифинге заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
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