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Пятый канал

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Это конец? Белый дом указал на катастрофическое положение ВСУ

Это конец? Белый дом указал на катастрофическое положение ВСУ

Украина из-за отсутствия американской помощи приближается к истощению запасов ряда вооружений. Об этом на брифинге заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

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