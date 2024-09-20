Стали известны подробности исторической реконструкции освобождения Смоленска

Организаторы предупреждают смолян и гостей города: в ходе воссоздаваемого боя у крепостной стены применят оружие Организаторы запланированной на ближайшее воскресенье исторической реконструции боя за освобождение Смоленска в ходе русско-польской войны постараются максимально реалистично показать урок «Живой истории».