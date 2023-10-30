Тренер Игнатьев заявил, что Месси заслуженно выиграл "Золотой мяч - 2023"

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" заявил, что нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси заслуженно выиграл "Золотой мяч" по итогам сезона-2022/23.
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