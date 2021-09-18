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Какие торжественные приёмы устраивал Сталин в разгар войны

Какие торжественные приёмы устраивал Сталин в разгар войны

В 1930-х годах торжественные кремлёвские застолья призваны были показать «изобилие» первой в мире страны социализма.

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Отари Хидирбегишвили
Лживая советская пропаганда растрезвонила на весь мир, что якобы товарищ Сталин одевался очень скромно, и жалел для себя даже новую пару тапочек, а после смерти на даче у него было обнаружено незначительное количество старой и оборванной одежды. На самом деле, у него было очень много различных пошитых френчей, а в гардеробе лежали рулоны дорогого английского сукна. Кроме того, из Узбекистана в Кремль постоянно слали ночные рубашки из натурального шелка, в которых «неприхотливый» Сталин любил спать. Возникает логический вопрос: «Если он был таким честным и скромным, то почему, он , когда страна так нуждалась, не отказался от многих вышесказанных благ»?
Viktor Tumpurov
Что с автора -иуды возьмёшь-пшик.

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