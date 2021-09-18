Какие торжественные приёмы устраивал Сталин в разгар войны

Отари ХидирбегишвилиПолитикаКакие торжественные приёмы устраивал Сталин в разгар войны В 1930-х годах торжественные кремлёвские застолья призваны были показать «изобилие» первой в мире страны социализма.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОтари ХидирбегишвилиЛживая советская пропаганда растрезвонила на весь мир, что якобы товарищ Сталин одевался очень скромно, и жалел для себя даже новую пару тапочек, а после смерти на даче у него было обнаружено незначительное количество старой и оборванной одежды. На самом деле, у него было очень много различных пошитых френчей, а в гардеробе лежали рулоны дорогого английского сукна. Кроме того, из Узбекистана в Кремль постоянно слали ночные рубашки из натурального шелка, в которых «неприхотливый» Сталин любил спать. Возникает логический вопрос: «Если он был таким честным и скромным, то почему, он , когда страна так нуждалась, не отказался от многих вышесказанных благ»?Viktor TumpurovЧто с автора -иуды возьмёшь-пшик.Комментировать
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