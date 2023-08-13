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Сергей Шипов: «На Кубке мира осталось четверо индийских шахматистов. Они доказывают, что занимают лидирующие позиции в мире»

«Очень много индийских шахматистов осталось (на Кубке мира). В пятом круге их осталось четверо, столько ни у кого нет и быть не может.

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