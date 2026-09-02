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Вандалы испортили звезду Долли Партон на Аллее славы

Вандалы испортили звезду Долли Партон на Аллее славы

Вандалы повредили звезду Долли Партон на голливудской Аллее славы. Очевидцы утверждают, что царапины на камне оставила женщина — она якобы нанесла их свечой, стоявшей рядом.

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