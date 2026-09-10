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ФедералПресс

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Над Свердловской областью сбили беспилотник

Над Свердловской областью сбили беспилотник

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября, ФедералПресс. Над Свердловской областью накануне днем сбили БПЛА самолетного типа.

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