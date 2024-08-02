Стеф Карри о 1 из 9 с игры в матче с Южным Суданом: «Шлюзы могут открыться в любой момент»

В матче с Южным Суданом разыгрывающий сборной США реализовал 1 из 9 с игры, набрав 3 очка. «То, как мы играем, делая хорошие открывания, выставляя отличные заслоны, двигая мяч – шлюзы могут открыться в любой момент.