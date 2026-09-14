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Дополнительные выплаты помогут привлечь около 500 медиков в сельские районы России

Дополнительные выплаты помогут привлечь около 500 медиков в сельские районы России

Правительство России дополнительно направит более 300 млн рублей на выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

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