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Моравецкий потребовал Туска раскрыть детали разговора с директором ЦРУ

Моравецкий потребовал Туска раскрыть детали разговора с директором ЦРУ

Проведение закрытого заседания Сейма в связи с информацией об угрозах для Польши, полученных от директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, потребовал лидер объединения «Развитие Плюс» Матеуш Моравецкий, 15 сентября сообщает Kresy.

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