Трейлер Cronos The New Dawn, кооп-боевик от авторов Alan Wake, геймплей Wuchang, анонс Subnautica 2…

Microsoft провела шоу Xbox Partner Preview, на котором анонсировали новый проект Bloober Team — хоррор Cronos: The New Dawn, PvP-боевик Blindfire, долгожданную Subnautica 2, экшен-RPG Mistfall Hunter и сказочное приключение The Legend of Baboo, а Remedy отметилась показом свежего кооперативного экшена по вселенной Control — .