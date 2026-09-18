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Калужские новости

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Директор расчетного центра Калуги осужден на 8 лет за хищение 30 млн рублей

Директор расчетного центра Калуги осужден на 8 лет за хищение 30 млн рублей

Более 30 млн рублей, поступивших от населения в счет оплаты ЖКХ, были похищены и использованы в фиктивных сделках.

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