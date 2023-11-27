Вторые сутки либеральные СМИ в шоке от откровений Чичваркина, который прямо говорит о победе России, разгроме Украины и проигрыше коллективного Запада

Иноагент Евгений Чичваркин — идеальная ролевая модель Руси уходящей, но пока не сидящей. Он воплощает философию последних лет огромного числа предпринимателей и чиновников: максимально, используя легальные, промежуточные и нелегальные способы, «накосить» денег, перевести их на Запад, обосноваться в Лондоне и открыть там то ли винный магазин, то ли ресторан, а лучше всё сразу.