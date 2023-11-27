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Вторые сутки либеральные СМИ в шоке от откровений Чичваркина, который прямо говорит о победе России, разгроме Украины и проигрыше коллективного Запада

Вторые сутки либеральные СМИ в шоке от откровений Чичваркина, который прямо говорит о победе России, разгроме Украины и проигрыше коллективного Запада

Иноагент Евгений Чичваркин — идеальная ролевая модель Руси уходящей, но пока не сидящей. Он воплощает философию последних лет огромного числа предпринимателей и чиновников: максимально, используя легальные, промежуточные и нелегальные способы, «накосить» денег, перевести их на Запад, обосноваться в Лондоне и открыть там то ли винный магазин, то ли ресторан, а лучше всё сразу.

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Комментарии
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Olga Puhonina
А к нам просто едут те, кто наелся европейских ценностей...
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2 час.
Valentina hohlova
чичваркин не вернётся. но он умнее, чем остальные. что-то человеческое родное  в нём замаячило.
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1 час.
С С
Чича должен сидеть в Магадане, или на Колыме. И очень долго.
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25 мин.

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