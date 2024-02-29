В посёлке Тельмана двое мужчин попали под камеры при краже техники из магазина

Общая сумма ущерба превысила 100 тыс. рублей. В среду, 28 февраля, в посёлке Тельмана Тосненского района Ленинградской области двое мужчин попали на запись камер видеонаблюдения при краже техники из магазина.
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