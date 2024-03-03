Пять человек пострадали в ДТП с "Газелью" в Ленобласти

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Пять человек пострадали в результате аварии с участием трех автомобилей во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
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