Пять реалий орловского рынка труда в 2025 году

О дефиците кадров и росте заработной платы на протяжении последних трёх лет слышно из каждого утюга. Но что же нас ждёт на рынке труда в Орловской области в 2025 году, где катастрофически не хватает кадров? На этот вопрос ответили аналитики SuperJob.
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