МО показало работу новейшего диспетчерского пункта комендантской службы в зоне СВО

Военнослужащие дорожно-комендантской службы группировки войск «Центр» в ходе диспетчерского контроля и регулирования движения военных автомобильных колонн в тыловых районах зоны СВО приняли на апробацию новейший подвижный диспетчерский пункт.
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