Житель Приморья получил ожоги пищевода, выпив уксус на конкурсе в баре

В Приморском крае весёлый конкурс в баре едва не убил посетителя. Мужчина пришёл на открытие заведения, согласился поучаствовать в безобидном, как ему казалось, состязании, а в итоге оказался на больничной койке.
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