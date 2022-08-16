Только полная ликвидация Украины позволит выполнить все задачи спецопреации

Украина «ще не вмерла», «але вмерти мусить». Это должно быть уже очевидно даже самым скептически настроенным в отношении российских успехов наблюдателям Фото: © AP / Petr David Josek На фоне осознания неизбежности краха украинской государственности российское патриотическое сообщество, в лучших своих традициях, завело бессмысленную и беспощадную дискуссию о том, какие города и веси бывшей Украины стоит присоединять к России, а какие нет, а также, что делать с неприсоединёнными: отдать Польше, оставить независимыми.