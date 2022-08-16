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Только полная ликвидация Украины позволит выполнить все задачи спецопреации

Только полная ликвидация Украины позволит выполнить все задачи спецопреации

Украина «ще не вмерла», «але вмерти мусить». Это должно быть уже очевидно даже самым скептически настроенным в отношении российских успехов наблюдателям Фото: © AP / Petr David Josek На фоне осознания неизбежности краха украинской государственности российское патриотическое сообщество, в лучших своих традициях, завело бессмысленную и беспощадную дискуссию о том, какие города и веси бывшей Украины стоит присоединять к России, а какие нет, а также, что делать с неприсоединёнными: отдать Польше, оставить независимыми.

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