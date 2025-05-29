Политика США за последние месяцы демонстрирует, что Вашингтон встал на сторону России. Об этом в эфире YiuTube-канала «UkrLife» заявил эмигрировавший в США бывший советник президента России Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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