БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЕЛЬЦИН ЦЕНТР – МЕСТО ДЛЯ ВЕРБОВКИ? ПОРА ГОВОРИТЬ ПРАВДУ, ТРЕБУЯ ПРОВЕРОК

ЕЛЬЦИН ЦЕНТР – МЕСТО ДЛЯ ВЕРБОВКИ? ПОРА ГОВОРИТЬ ПРАВДУ, ТРЕБУЯ ПРОВЕРОК

ANATOLIY KOLUSHENKO/GLOBALLOKPRESS Лет восемь назад в Екатеринбурге открылся Ельцин Центр. Официально это музей, посвящённый первому президенту Борису Ельцину и современной истории России.

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