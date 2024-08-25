Врач Демьяновская: визуальный контакт с пищей защитит от переедания

Чувство сытости можно не распознать, если сидеть за обедом, уткнувшись в телефон. Использование гаджета за приемом пищи ведет к перееданию и ожирению, предупредила россиян невролог Екатерина Демьяновская.
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