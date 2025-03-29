Героизм на передовой: Ислахов и Онацкий спасают жизни под огнем

Сержант Ислахов и лейтенант Онацкий проявили героизм на передовой в ходе боевых действий. Ислахов оказал первую помощь и организовал эвакуацию раненых, тогда как Онацкий, несмотря на ранение, продолжал руководить атакой против ВСУ, что привело к отступлению врага.