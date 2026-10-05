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Царьград

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ВОЗ инициировала Международный день врача 5 октября

ВОЗ инициировала Международный день врача 5 октября

Сегодня, 5 октября, в Международный день врача раскрываем, какие 7 фраз мешают медикам ставить точные диагнозы.

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