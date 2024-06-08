Узники совести. Украинских православных журналистов и священника УПЦ продолжают истязать в киевской тюрьме

После того, как 14 марта Службы безопасности Украины провела незаконные обыски в медиа-центре «Союз православных журналистов», в следственный изолятор попали шесть работников этого медиа: протоиерей Сергий Чертилин, Андрей Овчаренко, Валерий Ступницкий, Иван Росада, Татьяна Безмаленко, Владимир Бобечко.