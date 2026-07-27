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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илюмжинов о выборах главы ФИДЕ: «Последние 2-3 дня до дедлайна по выдвижению начались инсинуации в мою сторону, небольшие подставы»

Кирсан Илюмжинов  объяснил, почему снял свою кандидатуру с выборов президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

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