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Татар-информ

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Арефьев вернулся к тренировкам в основной группе перед матчем с «Сочи»

Арефьев вернулся к тренировкам в основной группе перед матчем с «Сочи»

Фото: ak-bars.ru Вратарь «Ак Барса» Максим Арефьев принял участие в предматчевой раскатке в составе основной группы перед игрой регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи».

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