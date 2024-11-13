Economist предрек незавидную судьбу ВСУ в трех областях

Отступление украинской армии из Курахова в ДНР неизбежно, считает британский журнал Economist.Издание утверждает, что силы ВС РФ на этом участке линии боевого соприкосновения превосходят украинские в шесть раз.
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