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Анализ звонков и голоса — новый источник данных для роста продаж

Анализ звонков и голоса — новый источник данных для роста продаж

Лев Овчинников - Исполнительный директор Reffection. Многие бизнесмены считают, что достаточно определить свою целевую аудиторию, и все пойдет как по маслу — «полетят» продажи и прибыль, клиенты будут возвращаться и советовать компанию знакомым.

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