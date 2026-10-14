Решение Европейского союза предоставить Украине членство было бы равносильно харакири. Такую точку зрения выразила лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» (Франция) Марин Ле Пен.
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