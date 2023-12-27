Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз»

Общественный совет при УВД по СВАО организовал для детей мероприятие в театре Российской Армии В Центральном академическом театре Российской Армии состоялось благотворительное мероприятие, организованное Общественным советом при УВД по СВАО ГУ МВД России по г.
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