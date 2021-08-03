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Ребенка на роликах повалили на пол охранник и уборщица в ТЦ Екатеринбурга

Ребенка на роликах повалили на пол охранник и уборщица в ТЦ Екатеринбурга

По словам других посетителей торгового центра «Академический», несовершеннолетнего ребенка затолкали в подсобку силой.

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Горыныч
Автор не прав. Служащие обязаны поддерживать порядок в ТЦ, и имеют право пресекать нарушения. А если невоспитанный родителями дебил катается на роликах по помещению ТЦ, это грубое нарушение. Родителям надо выписать штраф тысяч на десяток. Чтоб задница у дебила стала синей.

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